Как информирует «НБН» со ссылкой на телемарафон, транслирующийся YouTube-каналом «ТСН», от секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Романа Костенко, прозвучало пояснение – в районе города Суджа на Курщине не прекращаются ожесточенные бои, и информация об отходе Сил обороны из данного населенного пункта, не более, чем фейк.

Исходя из слов Костенко, он сегодня пообщался с бойцами, которые задействованы на Курщине — защитники не подтвердили полного выхода из Суджи. Однако, появилась информация — «освободителям» удалось зайти и взять под контроль определенную часть города, и здесь продолжаются бои.

Костенко акцентировал:

…Информации о том, что наши полностью вышли из Суджи, по состоянию там на два часа назад у меня нет.

Нардеп добавил — командование ВСУ стремится стабилизировать кризисную и восстановить предыдущую ситуацию на Курщине, перебрасывая на это направление новые резервы.

Кроме того, секретарь оборонного комитета ВРУ подчеркнул, что армия Путина «продолжает давить», так как есть сведения — на некоторых направлениях захватчики зашли на территорию Украины, пробуют удерживать плацдарм на нашей земле.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали, у каких населенных пунктов Курщины продвигается армия Путина.