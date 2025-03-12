Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), путинские войска продолжают осуществлять подтвержденное перемещение на территории Курской области, и, судя по всему, интенсифицировали наступление на Суджу.

В соответствии с геолокационными кадрами, опубликованными 11 марта — «освободителям» удалось захватить Бондаревку (восточнее Суджи), Замостье и Махновку (юго-востоснее Суджи).

На дополнительных идентичных снимках, обнародованных 10-11 марта, можно рассмотреть — армия Путина продвинулась в центре Зазуловки (севернее Суджи), на юго-восточной окраине Колмакова (юго-восточнее Суджи) и к югу от Куриловки (южнее Суджи).

Также, аналитики Института изучения войны отмечают — российско-захватническая армия непрерывно совершает рейды вдоль линии международной границы (рядом Сумской и Курской областями) — речь идет о диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), недавно задействованных юго-западнее Теткино (северо-западнее от ключевого «украинского выступа» на Курщине).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что ВСУ сохраняют контроль над территорией площадью около 300 квадратных километров на «Курском выступе».