Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), вышеописанный визит Путина открыто указывает на его желание воспользоваться «захватом» Суджи для демонстрации военных успехов и силы на фоне американско-украинского предложения, предполагающего временное прекращение огня.

Аналитики Института изучение войны отмечают — это лишь второй раз, когда Путин встретился с командованием своих войск на передовой, если брать во внимание все время с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины (с февраля 2022 года): впервые российский диктатор посетил штаб группировки войск «Днепр» на оккупированной Херсонщине и идентичный КП Росгвардии на оккупированной Луганщине.

Следует подчеркнуть — в период посещения штаба в Курской области, Путин надел военную униформу, что является весьма приметным шагом, так как в прошлые визиты на фронт в апреле 2023 года, тиран оставался в гражданском костюме.

Таким образом, Путин, судя по всему, начал позиционировать себя в качестве заинтересованного военного лидера, стремясь войти в число российской военно-политической верхушки, причастной к недавним «успехам» РФ на Курщине. Также, диктатор, вероятно, попытается выставить себя сильным и эффективным военачальником перед началом американско-российских переговоров, в частности, встречи со спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом (запланирована на 13 марта).

Однако, вечером среды, 12 марта, главком ВСУ Александр Сырский заявлял — в пригородных районах Суджи не прекращаются интенсивные боевые действия, но украинские подразделения станут удерживать «оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».

Ранее мы писали о том, что в оборонном комитете Рады отвечали, вышли ли ВСУ из Суджи.