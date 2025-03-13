Глава государства после подробного доклада украинской делегации о встрече с представителями США в Джидде выразил надежду на то, что Америка сможет усилить давление на РФ и заставит агрессивную страну закончить боевые действия.
По его словам, международное сообщество больше суток не слышит содержательного ответа Москвы на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращение огня, пишет издание «НБН».
Президент убежден, что такое поведение Кремля подтверждает стремление россиян продолжать боевые действия и максимально оттягивать наступление мира. Украинский лидер рассчитывает, что давления на агрессивную страну со стороны Америки хватит, чтобы вынудить врага завершить войну.
Украинский лидер добавил, что Киев был готов к тишине в небе и на море, однако Вашингтон предложил объявить кратковременное перемирие и на земле, организовав контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Напомним, помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва не согласится на перемирие. Глава ЦПД Андрей Коваленко отреагировал на слова российского чиновника.
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