Как пишет «НБН» со ссылкой на обновляемый Telegram-канал ДТЭК, мощности энергосистемы способны перекрыть сниженный уровень потребления электричества населением, в том числе, благодаря кратковременному сезонному потеплению, что позволит избежать возобновления плановых отключений света как в столице, так и в Киевской области.

После череды серьезных зимних испытаний, напрямую затронувших объекты энергосектора, бытовым потребителям рекомендуется рационально использовать электричество в часы максимальной нагрузки (9:00–10:00 и 18:00–22:00), чтобы предотвратить введение аварийных отключений.

На Telegram-странице «Укрэнерго» уточнили, что диспетчерская служба вынуждена постоянно корректировать схему распределения электричества, чтобы обеспечить наибольшее количество потребителей ресурсом. При этом, с учетом последствий субботних российских ударов по объектам ДТЭК в ряде регионов, сроки выхода поврежденного оборудования из ремонта могут немного затянуться.

Актуальную информацию о временном ограничении/восстановлении подачи электроэнергии, можно узнать в приложении «Киев Цифровой» или на официальных онлайн-ресурсах ДТЭК:

Ранее мы сообщали, что 15 марта РФ обстреляла энергосистему в двух областях Украины.