Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль группы компаний ДТЭК, воздушные удары государства-террориста были сознательно нацелены на ряд критически-важных энергетических объектов.

В частности, в ночь на субботу, «вторая армия мира» в очередной раз обстреляла энергетическую инфраструктуру — из-за существенных повреждений генерирующего оборудования указанной системы, без стабильного электроснабжения остаются жители Днепропетровской и Одесской областей.

В ДТЭК отдельно добавили — бригады энергетиков начали экстренные ремонтно-восстановительные мероприятия на местах «прилетов», и обязательно сделают все возможное, чтобы постараться как можно оперативнее вернуть электроснабжение в дома.

Энергетики резюмировали:

Битва за свет продолжается…

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