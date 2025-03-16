Как информирует «НБН» со ссылкой на обновляемый Telegram-канал ДТЭК, генерация энергосистемы способна перекрыть возросший уровень потребления электричества населением, и, несмотря на непривычное похолодание, можно избежать возобновления аварийных отключений света в Киеве и области.

После продолжительных зимних испытаний, коснувшихся объектов энергосистемы, бытовым потребителям следует с рациональным подходом использовать электричество в часы пиковой нагрузки (9:00–10:00 и 18:00–22:00) для предотвращения введения аварийных отключений.

В Telegram-профиле «Укрэнерго» уточняли: диспетчеры постоянно корректируют схему перераспределения электричества, стараясь обеспечить наибольшее количество потребителей энергоресурсом. При этом, с учетом недавних российских атак на объекты ДТЭК в нескольких регионах, процесс ремонта оборудования может немного затянуться.

С актуальной информацией касательно временных ограничений или восстановления подачи электроэнергии, легко узнать, открыв приложение «Киев Цифровой» или посетив официальные сайты ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что украинские банки понизили проценты на кредиты для населения.