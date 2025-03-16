Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), вышеописанным образом российская верхушка стремится дискредитировать ВСУ, одновременно подорвав поддержку Украины странами Запада.

По мнению аналитиков ISW, Путин намерен использовать указанные тезисы, необоснованно называя Силы обороны нашей страны «жестокими военными преступниками», с целью сорвать или отсрочить переговорный процесс с США, направленный на подписание договоренностей о 30-дневном прекращение огня в Украине. При этом, российский диктатор желает выставить себя в качестве «милосердного лидера».

Кроме того, представители ультранационалистического сообщества РФ тиражируют подобные заявления Путина и аналогичную риторику российских госСМИ, касающуюся якобы военных преступлений ВСУ на Курщине, стараясь активнее поддержать призывы к отказу от любого варианта соглашений, предусматривающих прекращение огня в Украине, а также оправдывают казни «освободителями» украинских военнопленных на поле боя (зафиксировано не менее 109 расстрелов украинцев).

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, на каких участках фронта армия Путина продвинулась за сутки (по состоянию на 15 марта).