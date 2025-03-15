Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), «вторая армия мира» пыталась осуществить наступательные действия в разных регионах, но ВСУ смогли эффективно контратаковать, и, приоритетно, продолжают контролировать ключевые оборонные позиции.

В частности, в течение последних суток «освободители» несколько переместились у Васюковки под Северском (Бахмутский район Донетчины), а также штурмовали Белогоровку, Григорьевку и Верхнекаменское.

На Торецком направлении (Бахмутский район Донетчины), захватчики достигли некоторых «успехов» в окрестностях Озаряновки, и, похоже, продвинулись в прилегающем лесном массиве. При этом, в ISW не подтвердили достижения оккупантов у шахты «Центральная» в Торецке. Также, противник провел серию наземных штурмов под Дачным, Крымским, Дружбой и Сухой Балкой, игнорирую большие потери на фоне контратак ВСУ.

Также, российско-оккупационные войска смогли продвинуться у Звездного и Удачного под Покровском (Донетчина), атаковав рядом с Водяным Вторым, Елизаветовкой, Свиридоновкой, Проминем, Лысовкой, Шевченко, Песчаным, Звериным, Котлино, Александрополем, Тарасовкой, Котляровкой, Новоалександрополем, Новосергиевкой, Троицким и Успеновкой.

Аналитики ISW добавили — захватчики интенсифицировали атаки на Лиманском направлении (Донецкая область) вблизи Новолюбовки: враги вели здесь разведку, но не смогли закрепиться, перебросив основные силы к Ямполовке и Торскому.

Ранее мы писали о том, что оккупанты изменили тактику атак в северной части Сумщины.