Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), захватчикам удалось продвинуться в Запорожской области на фоне намеренного затягивания страной-агрессором ответа на предложение, касающееся 30-дневного прекращения огня.

По мнению аналитиков ISW, интенсификация действий «второй армии мира» на Запорожье, судя по всему, является частью комплексных усилий, предусматривающих осознанную отсрочку принятия РФ вышеописанного предложения для получения преимущества на поле боя.

В соответствии с геолокационными кадрами от 18 марта, «освободители» смогли недавно продвинуться в восточном Степном (восточнее Каменского), юго-восточнее Щербаков (восточнее Каменского), севернее Пятихаток (юго-восточнее Каменского) и по направлению к Лобковому (юго-восточнее Каменского).

Исходя из слов украинского военного, путинские войска активизировались на Запорожском направлении, поскольку намерены воспользоваться улучшением метеоусловий: грязь высохла захватчики пытаются улучшить свое тактическое положения, атакуя штурмовыми пехотными группами по 5−7 человек.

В Институте изучения войны полагают — оккупанты начали наступления в западной части Запорожской области, чтобы продвинуться к административному центру региона, — Москва потребует у Киева передачи всей данной области РФ, как это указано в «Конституции» страны-агрессора.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в Defense Express оценили угрозу наступления оккупантов на Сумы.