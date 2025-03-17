Аналитик в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что на данный момент пока нет существенной угрозы для города Сумы. Операция в Курской области продолжается, хотя часть подразделений Сил обороны оставила свои позиции в регионе.

Директор Defense Express отметил, что в то же время оккупанты пытаются прорваться на территорию украинского региона, чтобы перерезать логистические пути ВСУ, которые ведут в Сумы, пишет издание «НБН».

Згурец объяснил, что сейчас ограничения по поставкам, которые есть у защитников, теперь мешают и оккупантам. ВСУ укрепили оборонные позиции, использовав более короткую логистику и господствующие высоты вблизи границы, что усложнило армии Путина любые попытки наступлений.

Эксперт добавил, что также ВС РФ будет мешать продвигаться истощение захватчиков и фортификационные сооружения, которые заранее строились на территории Сумщины. Аналитик резюмировал, что текущая ситуация, география и логистика не дают особых преимуществ россиянам для наступления на Сумы.

Напомним, аналитик Forbes рассказал о тактике захватчиков на Курском направлении, благодаря которой они вытесняют Силы обороны.