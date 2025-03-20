Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), украинская армия достигла определенных успехов на Белгородщине, что можно рассмотреть на обновленных картах.

По мнению военных аналитиков, подразделениям ВСУ днем ранее удалось продвинуться в Белгородской области, однако малопонятно, удерживают ли Силы обороны Украины в этом российском регионе занятый плацдарм. В соответствии с геолокационными кадрами от 18-19 марта, украинские войска прошли на юге и юго-западе рядом с Демидовкой, «просочившись» вдоль международной границы к северо-западу от Белгорода.

Фото — understandingwar.org

Также, «вторая армия мира» в среду, 19 марта, продолжила ведение наземной операции, стремясь оттеснить ВСУ с позиций в Курской области: «освободители» наступали возле Суджи и в Сумской области (в окрестностях Басовки), но могут похвастать значительными достижениями.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказывали, с какой целью армия Путина интенсифицировала наступление в Запорожской области.