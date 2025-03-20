Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный YouTube-канал ОПУ, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — кремлевский тиран Владимир Путин не хочет обсуждать прекращение огня, пока Силы обороны Украины остаются на территории Курщины.

Исходя из слов Зеленского, Путин не желает, чтобы хотя бы один украинский защитник действовал в Курской области. В частности, российский диктатор не поддержит прекращение огня, пока украинская армия удерживает какие-либо позиции на Курщине.

Кроме того, Путин не согласится с прекращением огня, поскольку из-за присутствия ВСУ на Курщине, Кремль «находится в слабой позиции».

По мнению гаранта, приблизить прекращение огня можно лишь при оказании усиленного международного давления на государство-террорист, но, итоге, подобный режим только заморозит «конфликт», а вовсе не приведет к полноценному завершению войны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский отвечал, признает ли Украина оккупированные территории российскими.