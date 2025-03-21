Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер допускают возможность формирования вышеописанной миссии под эгидой ООН, что позволит предотвратить новое нападение РФ на Украину при условии заключения мирного соглашения.

Как стало известно, Макрон и Стармер не только запланировали ускорить процесс расширения «коалиции желающих», подключив больше стран-членов Североатлантического Альянса и Евросоюза, таким образом намереваясь создать миротворческие силы при условии предоставления гарантий безопасности Украины со стороны США.

В частности, президент Франции дополнительно затронул тематику отправки миротворческой миссии ООН в Украину, подняв данный вопрос в период проведения саммита Евросовета, где это решение обсуждалось с генеральным секретарем указанной организации Антониу Гутерришем.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский объяснял, почему Путин не намерен договариваться о прекращении огня в Украине.