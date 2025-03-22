Как пишет «НБН» со ссылкой на обновляемый Telegram-канал ДТЭК, потенциал генерации энергосектора в состоянии перекрыть ожидаемый показатель потребления электричества населением, в том числе, благодаря ясным метеоусловиям, и возобновлений аварийных отключений света в Киеве и Киевской области не предвидится.

После зимних испытаний, затронувших соответствующую систему, бытовым потребителям лучше экономнее расходовать электричество в периоды пиковой нагрузки (9:00–10:00 и 18:00–22:00), что позволит не допустить режима стабилизационных отключений.

В Telegram-профиле «Укрэнерго» дополняли: из-за безоблачной погоды, наблюдающейся в большинстве регионов страны, повысилась эффективность функционирования бытовых солнечных электростанций, и отмечено сокращение объема энергопотребления из общих сетей.

Однако, так как сейчас отечественная энергосистема все еще восстанавливается после российских массированных ракетно-дроновых атак, вышеописанная ситуация может иногда меняться в худшую сторону, и потому необходимо отслеживать сообщения на сайтах/официальных страницах в соцсетях операторов системы распределения (облэнерго), что можно сделать, открыв приложение «Киев Цифровой» или посетив онлайн-ресурсы ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что аналитики называли группы продуктов, которые резко подорожали в течение марта.