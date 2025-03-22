Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал «Украинского клуба аграрного бизнеса», ключевыми предпосылками, спровоцировавшими значительное колебание цен на продукты, стали повышение спроса и сокращение объема предложений, а также ряд сезонных факторов, повлиявших на рынок.
В частности, из-за низких объемов собственного производства, зависимости от импорта, стабильно-высоких затрат на кормовую базу, а также неблагоприятной погоды (резкое варьирование температурных и климатических условий), существенно выросла стоимость:
- томатов — плюс 39 процентов;
- моркови — плюс 30 процентов;
- куриной тушки — плюс 10 процентов;
- куриного филе — плюс 7 процентов;
- куриных бедер — плюс 5 процентов;
- свинины — плюс 1-2 процента;
- говядины — плюс 4 процента;
- куриных яиц — плюс 10 процентов (в среднем — 73,1 гривны/десяток);
- молока — плюс 11 процентов;
- твердого сыра сорта «Голландский» — плюс 7 процентов;
- сливок — плюс 5 процентов;
- растительного масла из семян подсолнечника — плюс 4 процента.
Ранее мы писали о том, что в Госстате сообщали, какие продукты наиболее подорожали в Украине за год.
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