Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал «Украинского клуба аграрного бизнеса», ключевыми предпосылками, спровоцировавшими значительное колебание цен на продукты, стали повышение спроса и сокращение объема предложений, а также ряд сезонных факторов, повлиявших на рынок.

В частности, из-за низких объемов собственного производства, зависимости от импорта, стабильно-высоких затрат на кормовую базу, а также неблагоприятной погоды (резкое варьирование температурных и климатических условий), существенно выросла стоимость:

томатов — плюс 39 процентов;

моркови — плюс 30 процентов;

куриной тушки — плюс 10 процентов;

куриного филе — плюс 7 процентов;

куриных бедер — плюс 5 процентов;

свинины — плюс 1-2 процента;

говядины — плюс 4 процента;

куриных яиц — плюс 10 процентов (в среднем — 73,1 гривны/десяток);

молока — плюс 11 процентов;

твердого сыра сорта «Голландский» — плюс 7 процентов;

сливок — плюс 5 процентов;

растительного масла из семян подсолнечника — плюс 4 процента.

Ранее мы писали о том, что в Госстате сообщали, какие продукты наиболее подорожали в Украине за год.