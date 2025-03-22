Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), ВСУ наносят массированные удары из РСЗО HIMARS по «освободителям», тем самым минимизируя российские усилия по вытеснению украинских подразделений с позиций южнее Суджи.

На геолокационных кадрах от 20 марта, можно рассмотреть, что «вторая армия мира» продвинулась западнее Журавки (севернее Сум), а также продолжила наступление на Басовку (северо-восточнее Сум). Однако, защитники нашей страны результативно контратакуют захватчиков под Юнаковкой (южнее Басовки).

Фото — understandingwar.org

Кроме того, украинским войскам удалось продвинуться в полях юго-западнее Демидовки (к северо-западу от Белгорода вдоль международной границы) и укрепит плацдарм/позиции на окраинах указанного населенного пункта и Прилесья (южнее Демидовки).

Помимо всего вышеописанного, небольшие пехотные группы ВСУ успешно атакуют путинские войска рядом с Демидовкой, Графовкой (юго-восточнее Демидовки) и Прилесьем.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ сообщали, у каких населенных пунктов Запорожской области РФ активизировала наступление.