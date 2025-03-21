Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», сейчас «освободители» стремятся захватить ряд определенных плацдармов и господствующих высот на Запорожье.

Исходя из слов Волошина, по вышеописанной причине, оккупанты интенсифицировали наступление у населенных пунктов Степное и Лобково на Ореховском направлении, стараясь выйти на так называемый плацдарм в данной местности.

Спикер Сил обороны Юга добавил — дело касается не только взятия под контроль господствующих высот, а овладевания местом, с которого «вторая армия мира» сможет обстреливать из крупнокалиберной артиллерии восточные и южные пригороды Запорожья, а также накрывать огнем Каменское и Степногорск.

Волошин акцентировал:

Он [враг] хочет получить определенное тактическое преимущество, улучшить свое тактическое положение для того, чтобы в дальнейшем развивать свои действия [в Запорожской области].

Ранее мы писали о том, что вчера, 20 марта, Генштаб ВСУ подтверждал уничтожение командного пункта ВС РФ на Белгородщине.