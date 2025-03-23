Как пишет «НБН» со ссылкой на обновляемую Telegram-страницу ДТЭК, мощности энергогенерации перекрывают текущий уровень потребления электричества населением, вопреки приходу облачной погоды, то есть, возвращения к аварийным отключениям света в Киеве и Киевской области не ожидается.

Отметим, что бытовым потребителям лучше по-прежнему рациональное расходовать электричество в периоды пиковой нагрузки (9:00—10:00/18:00—22:00), что позволит избежать введения режима стабилизационных отключений.

В Telegram-профиле «Укрэнерго» на днях уведомляли: из-за преимущественно ясной погоды, наблюдающейся в половине регионов страны, эффективнее функционируют бытовые солнечные электростанции, тем самым сокращая объем потребления ресурса из сетей общего пользования.

Впрочем, поскольку отечественный энергосектор продолжает восстанавливаться после серии массированных ракетно-дроновых ударов РФ, ситуация может меняться в худшую сторону, и лучше, время от времени, следить за сообщениями на официальных страницах/сайтах/в соцсетях операторов системы распределения (областные энергокомпании), что можно осуществить, запустив приложение «Киев Цифровой» или открыв онлайн-ресурсы ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что эксперт прогнозировал летнее повышение тарифов на газ для населения.