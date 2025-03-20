Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Новини.LIVE», от председателя «Союза потребителей коммунальных услуг» Олега Попенко прозвучало заявление — государство вынужденно скорректирует в большую сторону цены на газ, так как намерено обеспечить стабильность прохождения отопительного сезона 2025/2026 (необходимо закупить 3-4 млрд кубометров «голубого топлива» по стоимости около 500 долларов/куб).

Исходя из слов Попенко, армия Путина стремится уничтожить объекты газораспределения в разных регионах: воздушные удары нанесены по Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Тернопольской областям (здесь расположены хранилища, трубопроводы и оборудование для добычи ресурса). Таким образом, закупки в газа у зарубежных партнеров — оправданы.

С учетом вышеописанных факторов, увеличение тарифа на газ до 9,5-10 гривен/кубометр произойдет летом 2025 года, поскольку повышение стоимости «голубого топлива» в теплый сезон не сильно отразится на кошельках украинцев.

Попенко резюмировал:

…Наибольшее потребление происходит в отопительный сезон, когда одно домохозяйство потребляет до 500 кубометров газа в среднем, поэтому как раз летом это не будет так заметно.

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