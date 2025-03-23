Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bloomberg, администрация Белого дома подписать соглашение относительно перемирия/прекращения огня не позднее 20 апреля (к пасхальным праздникам), однако признает, что сроки могут сместиться ввиду существенных различий в позиции РФ и Украины.

Исходя из слов неуказанных источников, государство-террорист выдвигало максимальные требования к любой договоренности, не исключая прекращение снабжения Украины оружием, что, как Киевом, так и союзниками, было отвергнуто.

Также, в Белом доме, который в начале марта кратковременно приостанавливал поставки жизненно-важного вооружения для оказания давления на Украину [из-за отказа президента Владимира Зеленского подписать соглашение по полезным ископаемым], пока не согласились на введение каких-либо ограничений.

Впрочем, представитель Белого дома Брайан Хьюз комментировал:

Мы работаем над прекращением огня и прочным миром… [Но] не будем обнародовать условия обсуждений или сроки в СМИ.

Ранее мы писали о том, почему Будапешт продолжит блокировать вступление Украины в ЕС.