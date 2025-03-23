Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу руководителя венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, Будапешт не снимет вето с решения относительно возможности вступления Украины в европейский блок, пока Киев не вернет закарпатским венграм «отобранные» права.

Исходя из слов Сийярто, Украина перманентно нарушает права венгерской общины в Закарпатской области, но, вопреки регулярным обещаниям Киева и «приятным словам», так и не восстановлены права меньшинств, которых венгерская община лишилась в 2015 году.

Глава МИД Венгрии считает такую «дискриминацию» недопустимой, и абсолютно противоречащей общим европейским правилам и ценностям.

При этом Сийярто подчеркнул:

…Пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса по переговорам о вступлении Украины в ЕС не может быть [из-за однозначной позиции Венгрии].

Следует напомнить, что в течение нескольких лет, власти Венгрии проводили массовую раздачу своих паспортов жителям-мадьярам Закарпатья, прекрасно осознавая — в Украине не существует «института двойного гражданства», тем самым игнорируя нормы законодательства нашей страны.

Ранее мы писали о том, что Уиткофф указывал на ключевую проблему, из-за которой РФ не соглашается на прекращение огня в Украине.