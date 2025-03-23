Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитические данные Института изучения войны (ISW), путинские войска незначительно продвинулись на ряде других направлений, столкнувшись с контратакующими действиями Сил обороны Украины.

Как стало известно, российско-оккупационная армия попыталась атаковать по направлению к Боровой, но была отброшена назад защитниками. Однако, в соответствии с неподтвержденными данными, «освободители» смогли переместиться к центру Богуславки (Харьковщина).

Также, захватчики несколько продвинулись на Северском направлении (Луганская область), заняв позиции западнее Белогоровки, а на Покровском направлении — в периметре северного Шевченко и южнее Серебряного (Бахмутский район). При этом, на данном участке фронта подразделения ВСУ добились идентичных успехов, освободив плацдарм в юго-западной Надиевке.

Помимо всего вышеуказанного, ограниченного успеха враги достигли в Запорожской области, «продавив» оборонительную линию ВСУ южнее Степного.

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ рассказывали о ситуации в районе Торецка и Часового Яра.