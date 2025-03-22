Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Суспільне.Новини», от представителя оперативно-тактической группировки (ОТГВ) «Луганск» подполковника Дмитрия Запорожца прозвучало пояснение — в течение суток, в городе Торецк зафиксировано 10 вражеских штурмов.

Исходя из слов Запорожца, «вторая армия мира» пытается осуществлять штурмовые действия, стремясь протиснуться с фланговых южной и северной частей, контролируемых 12 бригадой «Азов» и другими подразделениями Сил обороны, находящимися в Торецке. Впрочем, «освободители» не могут воплотить задуманное, так как защитники заранее выявляют продвижение врага и «демилитаризуют» россиян.

Кроме того, на днях в районе Часового Яра противник попытался со штурмом прорвать позиции Сил обороны, бросив в бой бронетехнику, и, в результате, бойцы ВСУ уничтожили пять ББМ боевых бронемашин.

Также, в последнее время враги интенсивнее наносят авиаудары по окрестностям Торецка и прилегающих населенных пунктах.

Ранее мы писали о том, что ВСУ удерживают занятый плацдарм на Белгородщине.