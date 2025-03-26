Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), подразделениям Сил обороны нашей страны удается понемногу продвигаться в северо-западной части Белгородской области, тогда как «вторая армия мира» достигла идентичных «успехов» в Курской и Сумской областях.

В частности, путинские войска на днях снова смогли продвинуться вдоль международной границы, разделяющей Курщину и Сумщину: в соответствии с геолокационными кадрами, опубликованными 24 марта, «освободители» переместились в периметре и восточнее села Журавки. Также, 24-25 марта, российско-захватническая армия наступала рядом с Гоголевкой, пунктом пропуска «Суджа» и в окрестностях Владимировки, Веселого, Журавки и Басовки.

Фото — understandingwar.org

Впрочем, Силы обороны Украины продвинулись вдоль международной границы в северо-западных районах Белгородской области: если верить жалобам неуказанного российского «военкора», защитники достигли определенных успехов западнее Демидовки и северо-западнее Поповки.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Нацгвардии сообщали о возобновлении активных штурмов оккупантов на Покровском направлении.