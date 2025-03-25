Представитель 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины в эфире телеканала «Киев24» сообщил, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и начали гораздо чаще атаковать.

По его словам, сейчас ситуация на этом участке фронта похожа на ту, которая была в начале активной фазы, информирует издание «НБН».

Коваль рассказал, что в районе Покровска оккупанты начали активно применять артиллерию и FPV-дроны для атак на позиции Сил обороны. Параллельно с обстрелами работает вражеская пехота.

Начальник пресс-службы бригады «Червона калина» добавил, что ежедневно войска страны-агрессора пытаются прорвать линию обороны и закрепиться на украинских позициях. Сильный натиск затрудняет сдерживание россиян, но защитники все равно успешно отражают штурмы.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили об активизации российских захватчиков в Сумской области.