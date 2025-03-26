Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, в течение прошлой ночи в небе над Украиной зафиксировано еще 117 доказательств, указывающих на затягивание государством-террористом этой войны.

Исходя из слов Зеленского, российские воздушные удары были нацелены на Днепропетровщину, Сумщину, Черкасчину и другие регионы. В частности, армия Путина осуществила масштабную дроновую атаку на Кривой Рог — «прилетело» по местному предприятию и объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, в Ахтырке (Сумщина) повреждены дома, магазины и объекты обычной инфраструктуры. Также, оккупанты обстреляли территории общин на Донетчине, Харьковщине и Запорожье.

Президент Украины добавил, что всем пострадавшим окажут соответствующую помощь, однако, необходимы «сильные шаги» мирового сообщества и оказание большего давления на Россию, включая санкции, что позволит сократить численность обстрелов нашей страны. При этом, нанесение таких масштабных ударов после переговоров (в том числе, проведенных 11 марта), касающихся прекращения огня, свидетельствует — Москва, очевидно, не стремится к настоящему миру.

Зеленский резюмировал:

…Буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет «нет» в ответ на мирное предложение партнеров.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского объясняли, почему РФ хочет привлечь ООН к переговорам о прекращении огня.