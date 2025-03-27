Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале начальника Херсонской городской военной администрации (ГВА) Романа Мрочко, вследствие очередной массированной атаки РФ на центр указанного города, частично исчезло электроснабжение.

Исходя из слов Мрочко, из-за сегодняшнего военного преступления, совершенного «второй армией мира», в Херсоне приостановлено движение троллейбусов, в то время, пока бригады специалистов на местах «прилетов» выясняют масштабы повреждений.

В Telegram-профиле председателя Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина появилась обновленная информация — освободители продолжают наносить удары по городу.

На текущий момент известно об одном раненом, которого карета «скорой медицинской помощи» доставила в больницу. Также, в соответствии с предварительными данными, как минимум, один человек погиб (речь идет о 55-летней женщине).

Прокудин резюмировал:

Находитесь в безопасных местах! Без надобности не выходите на улицу!

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