Как пишет «НБН» со ссылкой на обновляемый Telegram-аккаунт ДТЭК, возможности энергогенерации справляются с текущим уровнем расходования электричества бытовыми потребителями, и, несмотря на приход облачных метеоусловий, возвращения к аварийно-стабилизационным отключениям света в Киеве и Киевской области не прогнозируется.

На днях, в Telegram-профиле «Укрэнерго» напомнили: отечественная энергосистема не прекращает восстанавливаться после массированных ракетно-дроновых обстрелов государством-террористом. В частности, ведение аварийно-ремонтных мероприятий на энергообъектах продолжается. Населению рекомендуют, по возможности, перенести использование мощных электроприборов на период продуктивного функционирования солнечных электростанций, который впадает на 10:00 — 16:00 часов.

Кроме того, так как ситуация в энергосистеме может меняться в худшую сторону, следует отслеживать важные сообщения на страницах регионального оператора системы распределения электричества ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что правительство упростило правила получения пенсий и социальных выплат для всех категорий украинцев.