Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минсоцполитики, правительство Украины, стремясь урегулировать вышеописанную ситуацию, внесло ряд изменений, устанавливающих единые правила/условия относительно начисления пенсионных пособий всем украинцам, вне зависимости от их местонахождения (в стране/за пределами, или в оккупации).

В частности, правительственные нововведения выглядят нижеуказанным образом:

получать пособия можно на карточку/счет любого отечественного банка (не только «Ощадбанка» и прочих государственных финучреждений);

гражданам, на непостоянной основе проживающим за рубежом/на ВОТ, необходимо ежегодно проходить процедуру физической идентификации (до 31 декабря);

пенсионерам, остающимся на ВОТ, следует совершать, как минимум, одну финоперацию со своим счетом каждые 6 месяцев (если в течение этого времени не пройдена процедура физической идентификации и подтверждено неполучение идентичного пособия от РФ).

Подобные требования введены для подтверждения того, что украинец-пенсионер — жив, и средства со своей карты получает именно он.

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