Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоснимки, обнародованные в официальном Telegram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), вследствие вечернего удара страны-агрессора по Днепру, погибли 4 человека, и еще 21 — получили ранения различной степени тяжести.

Исходя из слов «чрезвычайников», массированная дроновая атака на мирный украинский город спровоцировала масштабные разрушения и пожары на объектах абсолютно гражданской инфраструктуры: огнем были охвачены гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домовладений, автогаражи и станция техобслуживания. Также, пострадали многоэтажные жилые дома и 21 автотранспортное средство.

Кроме того, вражеским ударом повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.

По состоянию на утро субботы, 29 марта, все возгорания локализованы и ликвидированы, благодаря эффективной работе более 150 специалистов-спасателей.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

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