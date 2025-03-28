Военный аналитик рассказал, что обсуждаемое перемирие вряд ли повлияет на планы РФ начать наступление на Сумщине, Харьковщине и Запорожье. Москва заинтересована взять паузу в боевых действиях для перегруппировки своих войск, накопления запасов оружия и боеприпасов.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на агентство «УНИАН».

Дикий отметил, что позиция США с РФ и позиция Украины относительно условий для прекращения огня диаметрально отличаются. Кремль хочет отмены санкций, отказ от возмещения убытков нашей стране, выплат репараций и т.д.

По его словам, при этом главная цель Путина – добиться условий, которые будут равносильны капитуляции Киева: отказ от членства в НАТО, сокращение численности ВСУ, лишение любых международных гарантий безопасности для Украины, признание оккупированных регионов российскими.

Учитывая принципиальные различия в видении сторон на перемирие, военный эксперт не видит перспектив достижения реального прекращения огня в ближайшие месяцы.

Напомним, аналитик оценил перспективы наступления ВС РФ в трех областях Украины.