Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), вышеописанное предложение российского диктатора высказано для удержания «в заложниках» переговоров относительно завершения войны в Украине.

Исходя из оценивания аналитиков ISW, Путин стремится продвинуть в дискуссиях об урегулировании «вопроса войны», обновленное требование, связанное с традиционными усилиями Кремля, нацеленными на подрыв легитимности правительства Украины.

В частности, речь идет о формировании в нашей стране так называемого «временного правительства/управления» в Украине, что, по мнению Москвы, ускорит заключение мирных договоренностей, но на деле демонстрирует — Кремль лишь требует от стран Запада дополнительных уступок на фоне «прогресса», достигнутого в недавних переговорах, касающихся прекращения огня.

В Институте изучения войны подчеркнули: страна-агрессор утверждает о своем согласии на ведение любых переговоров касательно временного прекращения огня на передовой в Украине/готовности подписать полноценное мирное соглашение, но в действительности затягивает время для достижения постепенных успехов на поле боя, одновременно создавая благоприятные условия для принуждения Киева к фактической капитуляции.

Ранее мы писали о том, что Подоляк подвел итоги «Саммита решительных» в Париже.