Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль ДТЭК, потенциал энергогенерации справляется с нынешним уровнем расходования электричества бытовыми потребителями, и, вопреки дождливым метеоусловиям, возобновление аварийно-стабилизационных отключений света в Киеве и Киевской области маловероятно.

Перед выходными, в Telegram-профиле «Укрэнерго» напоминали: отечественный энергосектор все еще восстанавливается после российских ракетно-дроновых обстрелов, то есть аварийно-ремонтные мероприятия на объектах критически-важной инфраструктуры — продолжаются. Населению рекомендуется перенести включение мощных бытовых приборов на период эффективного функционирования солнечных электростанций, который припадает на 10:00 — 16:00 часов.

Также, изменения в энергоситуации можно отслеживать на онлайн-ресурсах областного оператора системы распределения электричества ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что специалист отвечал, возможно ли снижение стоимости продуктов перед Пасхой.