Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), вследствие воздушной российской атаки на Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы города Харьков, возникло 6 очагов возгорания и пострадали десятки людей.

Серией ударов дронов-камикадзе типа «Шахед», разрушены частные жилые домовладения, офисные здания, медицинское учреждение, несколько торговых объектов, а также повреждены гаражи и автотранспортные средства.

В частности, один из ударных беспилотников попал в частный жилой дом, полностью разрушив постройку и спровоцировав возникновение пожара на площади 100 квадратных метров. Из-под завалов дома спасателям удалось деблокировать пострадавшего мужчину, и извлечь тело погибшей женщины.

В соответствии с предварительными данными, в результате военного преступления РФ, 2 человека погибли (67-летний мужчина и 70-летняя женщина), 25 — получили ранения различной степени тяжести (в тяжелом состоянии госпитализирована 15-летняя девушка, еще у 2 детей — легкие ранения).

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС уточняли данные о жертвах и последствиях вечерней атаки РФ на Днепр.