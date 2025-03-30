Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), армия Путина не прекращает ведения штурмовых действий на Курщине и в северной части Сумской области, но не достигает существенных успехов.

Если верить российским «военкорам», путинские войска вступили в бои рядом с Гуево (Курская область) области и вдоль линии Владимировка — Веселовка — Журавка — Басовка (север Сумщины).

Фото — understandingwar.org

Впрочем, бойцам Сил обороны Украины удалось продвинуться в северо-западных районах Белгородской области: в соответствии с геолокационными кадрами, ВСУ заняли позиции рядом с восточной частью Поповки и продолжили штурмовать Демидовку.

Фото — understandingwar.org

Следует отметить, что на днях защитники нанесли удар по российским укреплениям у международной границы вблизи Случовска (Брянская область), ликвидировав 15-40 «освободителей», и уничтожив инфраструктуру и технику, которую враги использовали для поддержки дроновых ударов по гражданским объектам на Сумщине.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины удерживали позиции на юге Курщины.