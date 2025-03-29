Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), «вторая армия мира» приблизилась к приграничью Курской области, и усилила штурмы плацдарма, удерживаемого Силами обороны нашей страны.

В соответствии с геолокационными кадрами от 28 марта, подразделения «освободителей» продвинулись у северных и восточных окрестностей Гуевого (к югу Суджи), взяли под контроль Гоголевку (юго-западнее Суджи).

Если верить утверждениям российских «военкоров», захватническая армия РФ активно атакует рядом с Олешней (юго-западнее Суджи) и Гоголевкой, а также зашла в северную часть Сумской области у Владимировки, Веселовки (севернее от города Сумы) и Журавок (северо-восточнее Сум).

При этом, подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции в южной части Гуевого, Горналях и Олешне, о чем свидетельствуют карты, размещенные ниже:

Фото — understandingwar.org

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что военный эксперт отвечал, возможно ли перемирие с РФ в ближайшие месяцы.