Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в последние дни «вторая армия мира» прибегает к тактике «человеческих волн», стремясь вытеснить Силы обороны Украины с левого берега реки Жеребец (Лиманское направление).

В частности, российско-оккупационная армия пытается расширить свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках комплексных усилий, направленных на формирование благоприятных условий для захвата Боровой и указанного населенного пункта в течение ближайших месяцев.

«Освободители» уже смогли продвинуться северо-западнее Новолюбовки и юго-восточнее Нового, приблизившись к южным окрестностям Катериновки. На этом направлении фиксируется активизация вражеских пехотных атак, без применения бронетехники.

По мнению аналитиков ISW, захватчики смогут использовать плацдарм северо-восточнее Лимана для установления полноценного контроля над Луганской областью, что позволит Кремлю усилить свои переговорные позиции.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в DeepState сообщали, сколько территории Украины оккупировала армия РФ в марте.