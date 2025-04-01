Аналитики DeepState подсчитали, что за прошлый месяц ВС РФ захватили 133 квадратных километра территории Украины – этот показатель сопоставим с апрелем и июнем 2024 года, пишет издание «НБН».

Также в марте зафиксировано падение результативности «второй армии мира» – по сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз, наступление россиян замедлилось.

Однако это не означает, что захватчики сложили руки и ждут «договорняка». Недавно армия Путина на нескольких участках фронта возобновила атаки. В частности, во второй половине марта на Покровском направлении интенсивность наступлений ВС РФ начала расти, выйдя на уровень конца прошлого года.

Также у оккупантов есть резерв в виде группировки войск, которая действует в Курской области, и пока что непонятно, куда ее перебросят или разделят.

Несмотря на усталость в рядах защитников, воинам удается минимизировать успехи россиян. Не все гладко и у врага: Силы обороны берут в плен «освободителей», которые проходят аналог базовой общевойсковой подготовки за 3-4 дня.

Ранее в 72-й ОМБр рассказали, как погодные условия влияют на продвижение войск РФ под Покровском.