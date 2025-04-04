Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), Силам обороны нашей страны удалось продвинуться вдоль улицы Ленина в западной части Новоелизаветовки (юго-западнее Покровска), а также деоккупировать Надиевку (западнее Новоелизаветовки).

Кроме того, так называемые российские «военкоры» утверждали — подразделения ВСУ смогли идентично продвинуться на западной окраине Соленого (юго-западнее Покровска).

В ISW добавили — армия Путина наступала:

северо-восточнее Покровска — под Тарасовкой;

восточнее Покровска — у Елизаветовки, Водяного Второго, Проминя;

южнее Покровска — рядом с Зеленым и Возрождением (бывший Новый Труд);

юго-западнее Покровска — поблизости от Удачного, Новосергиевки, Надиевки, Успеновки, Котлиного, Новоукраинки, Котляровки, Сухой Балки, Богдановки и Муравки.

Однако, аналитики ISW не подтверждают заявлений «рупоров Кремля» относительно продвижения оккупантов в центре Троицкого, захвата Богдановки и юго-западнее Котляровки (на юго-западе от Покровска).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в Минобороны перечисляли пункты «четкого плана» по принуждению РФ к мирным переговорам.