Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), после первой вражеской атаки в городе возникло несколько пожаров — вспыхнул автомобиль и гаражи.

В ГСЧС добавили, российским обстрелом повреждены 9 многоквартирных жилых домов и 6 учебных заведений, а также спровоцировано возникновение масштабных пожаров в частном жилом секторе. Кроме того, частично разрушено одно частное домовладение.

«Чрезвычайники» добавили — по состоянию на 2 часа 40 минут ночи на субботу, 5 апреля, до 61 человека возросло количество травмированных российским ракетным ударом по Кривому Рогу, из которых — 12 несовершеннолетних.

Также, вследствие очередного военного преступления страны-агрессора, погибли 18 человек (включая 9 детей).

До 7 человек увеличилось количество пострадавших от дронового удара РФ по городу, погиб 1 человек. Атакой БПЛА повреждены частные дома, детская площадка, трамвайные пути, «маршрутки» и легковые автомобили.

В Telegram-профиле председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула появилась дополненная информация: по состоянию на 7 часов 44 минуты субботнего утра, «освободители» убили 19 человек (9 — дети). Всего, из-за террористического акта РФ пострадали 68 человек — от 3-месячного ребенка до пожилых особ. 40 человек — госпитализированы в медучреждения (двоих детей 5 и 8 лет доставили в Днепр и поместили больницу им. Мечникова в крайне-тяжелом состоянии). 17 пострадавших в больницах Кривого Рога находятся в тяжелом состоянии, в том числе 2 несовершеннолетних. Медики борются за жизни людей, оказывая всю необходимую помощь.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что количество дроновых ударов по Украине выросло более чем на 50 процентов после начала переговоров в феврале.