Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-аккаунт ДТЭК, потенциал электрогенерации в состоянии перекрыть пониженный уровень расходования электричества бытовыми потребителями, и, вопреки дождливой погоде, возвращения к аварийно-стабилизационным отключениям света в Киеве и Киевской области — не прогнозируется.

Перед выходными, в «Укрэнерго» предупреждали: вопреки тому, что суточный максимум энергопотребления снизился на 1,5 процента на фоне повышения температуры воздуха в большинстве регионов, потенциал отечественной инфраструктуры все еще в процессе восстановления после серии российских ракетно-дроновых атак, то есть аварийно-ремонтные работы в энергосистеме — продолжаются.

Украинцам рекомендуют перенести использование мощной бытовой техники на период эффективной работы солнечных электростанций, который выпадает на 10:00 — 16:00 часов.

Кроме того, об изменениях в энергоситуации, спровоцированных сильными порывами ветра и ливнями (могут вызвать падение деревьев и обрывы электросетей), можно на постоянной основе узнавать, посетив онлайн-ресурсы регионального оператора системы распределения электричества ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что в НКРЭКУ отвечали, могут ли пенсионеры не оплачивать доставку газа.