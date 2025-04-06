Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-аккаунт ДТЭК, генерирующие мощности способны перекрыть слегка повышенный уровень «сжигания» электричества бытовыми потребителями, и, вопреки прохладной и снежной погоде, возобновлений аварийно-стабилизационных отключений света в столице и на Киевщине — не прогнозируется.

В преддверии уик-энда, в «Укрэнерго» уведомляли: несмотря на то, что ежесуточный максимум потребления электричества уменьшился на чуть более процента из-за прогревания атмосферных масс в ряде регионов, не все объекты энергосистемы задействованы, так как повреждены серией российских комбинированных ударов, и аварийно-ремонтные работы по-прежнему продолжаются.

Украинцам советуют использовать мощную бытовую технику в период максимально-эффективной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00 часов.

Также, о введении графиков отключений света или возникновении аварийных ситуаций, как, например, фиксировалось 6 апреля (253 домам в Киеве, обесточенным утренней атакой РФ, свет вернули лишь в 16:30), следует узнавать, зайдя на онлайн-ресурсы регионального оператора системы распределения электроэнергии ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что НБУ объяснял существенное повышение стоимости продуктов в марте.