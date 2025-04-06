Как информирует «НБН» со ссылкой на апрельский «Макроэкономический и монетарный обзор», размещенный на официальной странице Национального банка Украины (НБУ), аналитиками зафиксировано дальнейший рост потребительских цен на продукты.

В течение февраля уровень потребительской инфляции в «продуктовом секторе» прогнозируемо вырос до 13,4 процента. Также, согласно опубликованной инфографике, показатель годовой инфляции на протяжении марта перешагнул отметку в 14 процентов.

Если основываться на данных НБУ, ключевые факторы, спровоцировавшие ускорение инфляции, — рост стоимости сырых и переработанных продуктов питания, вызванный критически-малым объемом прошлогодних урожаев, дальнейшим повышением расходов бизнес-сектора, в том числе, на оплату труда персонала и энергоресурсов, а также сохранение довольно оживленного потребительского спроса в указанном сегменте.

Фото — bank.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики показывали, как в апреле изменилась стоимость «борщевого набора».