Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации (ОВА), в ночь на этот выходной день, российские ударные беспилотники «Герань-2/Шахед» попали в несколько объектов гражданской инфраструктуры центра региона.

Как стало известно, вследствие очередного военного преступления государства-террориста, частично разрушен ряд административных и складских помещений, а также выведена из строя автомобильная и подобная техника, размещающаяся на территории одного из предприятий.

В соответствии с предварительными данными — погибших и травмированных нет.

На текущий момент, последствия воздушной российской атаки ликвидируются соответствующими аварийно-спасательными службами.

Отметим, что с начала этого года, подразделениями ПВО Сумской области «приземлено» 850 российских дронов-камикадзе.

Фото — t.me/Sumy_news_ODA

Фото — t.me/Sumy_news_ODA

Фото — t.me/Sumy_news_ODA

Ранее наш информационный портал писал о том, что Генштаб ВСУ опровергал фейк РФ о поражении баллистикой «западных инструкторов» в Кривом Роге.