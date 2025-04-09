Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в течение последних 12 месяцев «вторая армия мира» потеряла более 5 танковых дивизий и тысячи «освободителей», пытаясь захватить Покровск.

Исходя из аналитики ISW, захватчики не прекращают попыток охватить город с восточного и западного флангов, что свидетельствует о намерении кремлевского тирана Владимира Путина захватить всю Украину военным путем, так как осуществить такой сценарий мирными переговорами — не удается.

Также, на текущем этапе войны оккупанты стремятся выполнить три различные тактических цели на Покровском направлении:

перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка (северо-восточнее города);

обойти город с запада;

интенсифицировать наступление по направлению к Новопавловке (юго-западнее города).

Впрочем, сталкиваясь с эффективным противодействием Сил обороны нашей страны, армия Путина пока достигает лишь ограниченных успехов в указанных районах, так как именно там защитники сконцентрировали большую часть своих контратак в феврале-апреле этого года.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что военный эксперт называл цель наступления Сил обороны на Белгородскую область.