Военный эксперт в эфире Radio NV рассказал, что линия государственной границы на Сумщине и Харьковщине отсутствует с 2022 года, с того момента, как армия Путина начала уничтожать все населенные пункты в 5-километровой зоне, пишет издание «НБН».

По его словам, воины создали на территории Курской области плацдарм, который находится в 7-8 километрах от сел Новенькое и Басовка Юнаковской общины. Между Басовкой и плацдармом ВСУ идет трасса Сумы-Суджа, по которой защитники доставляли ресурсы на территорию РФ.

Нарожный отметил, что Новенькое оккупанты полностью уничтожили, там нереальной найти целый дом, поэтому военным негде закрепиться. Басовка относительно целая, поэтому враг пытается там закрепиться, однако Силы обороны не дают ему реализовать этот план.

Эксперт сообщил, что весенне-летняя кампания «второй армии мира» нацелена на Сумщину и Харьковщину, поэтому действия ВСУ направлены на предотвращение российского наступления.

Украинские войска зашли в Белгородскую область, где установили контроль над 2-3 селами, уничтожают мосты, переправы и повреждают логистику ВС РФ на глубину 20-30 километров. Такие профилактические меры не позволяют оккупантам приближаться к украинской территории и осуществить молниеносное наступление.

Напомним, в 60-й ОМБр рассказали о тактике штурмов РФ на Лиманском направлении.