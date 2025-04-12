Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль ДТЭК, генерирующие мощности в состоянии справиться с повышенным уровнем потребления электроэнергии бытовыми потребителями, и, вопреки переменно облачной погоде, возобновления аварийно-стабилизационных отключений света в Киеве и на Киевщине — не прогнозируется.

Перед приходом уик-энда, в «Укрэнерго» в очередной раз напоминали: отечественный энергосектор продолжает восстанавливаться после массированных ракетно-дроновых атак государства-террориста, и аварийно-ремонтные мероприятия на вырабатывающих объектах не прекращаются перманентно.

Предсказуемо, что украинцам снова рекомендуют минимизировать использование высокомощной бытовой техники в период с 8:00 до 21:00 из-за возрастания показателя суточного максимума потребления электричества в четверг, 10 апреля.

При этом, относительно введения графиков отключений света или потенциальном возникновении аварийных ситуаций, как, в частности, наблюдалось в конце прошлой недели, лучше узнавать, открыв онлайн-ресурсы регионального оператора системы распределения электроэнергии ДТЭК:

Ранее мы писали о том, как в Раде отвечали, есть ли в госбюджете средства на усиление мобилизации.