Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, накануне, 11 апреля, состоялись переговоры между делегациями Украины и США относительно соглашения о доступе американских подрядчиков к полезным ископаемым.

Как стало известно, в ходе вышеописанного переговорного процесса, не удалось добиться какого-либо «прорыва» из-за «напряженной», «антагонистической» и «враждебной» атмосферы. Причина подобного напряжения — ряд изменений в документе, сделавших предложение администрации президента США Дональда Трампа слишком кабальным, то есть значительно жестче предыдущего варианта.

В частности, финальной версией соглашения предусматривается — США предоставляется приоритетный доступ к месторождениям Украины, а вся прибыль, как государственных, так и частных структур, должна перенаправляться в «совместный инвестиционный фонд».

При этом, в документе не содержится упоминаний о гарантиях безопасности для Украины, ключевом требовании, выдвинутом президентом Владимиром Зеленским на фоне вторжения РФ.

Также, исходя из слов неуказанного источника, один из «скрытых пунктов» проекта — требование, согласно которому, американской Международной финансовой корпорации развития (DFC) передается контроль над трубопроводом «Газпрома» (пролегает через территорию Украины в Европу).

Ранее мы писали о том, что Кабмин заплатил международным консультантам более 100 млн грн за подготовку сделки по ресурсам с США.