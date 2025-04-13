Как сообщает «НБН», со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, действующие энергогенерирующие мощности способны удовлетворить умеренный спрос на электричество со стороны населения, и, несмотря на прогнозируемую пасмурную погоду, возвращения к аварийным или стабилизационным отключениям света в Киеве и области не прогнозируется.

В «Укрэнерго» напоминали: энергетическая система страны продолжает восстанавливаться после российских интенсивных обстрелов ракетами и беспилотниками, потому ремонтные работы на объектах генерации продолжаются беспрерывно.

Как и ожидалось, украинцев вновь призывают, по возможности, ограничивать использование энергоемкой бытовой техники в период с 8:00 до 21:00 — именно в это время, перед уик-эндом, зафиксирован рост суточного пикового потребления электроэнергии.

Что касается возможного введения графиков отключений/возникновения нештатных ситуаций, подобных тем, что имели место в конце позапрошлой недели, — актуальную информацию следует уточнять на официальных онлайн-ресурсах регионального оператора распределения электроэнергии ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что аналитики показывали, как изменились цены на аренду разноплановых квартир в регионах Украины.